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سعر Print Protocol (PRINT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.41M . يتم تحديث سعر PRINT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Print Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.89K - تغيير سعر Print Protocol خلال اليوم هو -15.58% - لديه عرض متداول بقيمة USD 9.96B

أداء سعر Print Protocol (PRINT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Print Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Print Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Print Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Print Protocol مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -15.58% 30 يوم $ 0 +34.85% 60 يوم $ 0 +2.08% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Print Protocol (PRINT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Print Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00203076$ 0.00203076 $ 0.00203076 تغير السعر (1 ساعة) -0.94% تغير السعر (1يوم) -15.58% تغير السعر (7 أيام) -43.69%

معلومات سوق Print Protocol (PRINT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: