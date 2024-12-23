سعر Popcorn (PCORN)
سعر Popcorn (PCORN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 511.42K. يتم تحديث سعر PCORN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Popcorn الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 217.29
- تغيير سعر Popcorn خلال اليوم هو -1.85%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.00B
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خلال اليوم، كان سعر Popcorn مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Popcorn مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Popcorn مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Popcorn مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.85%
|30 يوم
|$ 0
|-37.18%
|60 يوم
|$ 0
|-30.85%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Popcorn: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.09%
-1.85%
-23.40%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Get ready to pop with $PCORN! 🍿 This token's about to blow up like your favorite movie snack. Launched at a low market cap, it's got endless room to grow and go to the moon. With the 1.5K $SOL presale selling out in just 15 minutes, $PCORN has already proven it's got what it takes to make waves. Plus, with heavy support from marketers on Twitter and Telegram, this token is set to become the ultimate snack attack in the crypto world! 🚀🌽 #SnackAttack #CryptoCraze #PCORN
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