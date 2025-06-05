سعر Polycule (PCULE)
سعر Polycule (PCULE) المباشر لليوم هو USD 0.00431504. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.17M. يتم تحديث سعر PCULE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Polycule الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Polycule خلال اليوم هو +22.43%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر Polycule مقابل USD هو $ +0.00079051 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Polycule مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Polycule مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Polycule مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00079051
|+22.43%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Polycule: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+7.47%
+22.43%
+71.59%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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