سعر Polkaswap (PSWAP)
سعر Polkaswap (PSWAP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 834.66K. يتم تحديث سعر PSWAP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Polkaswap الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.82K
- تغيير سعر Polkaswap خلال اليوم هو +6.30%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 3.52B
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خلال اليوم، كان سعر Polkaswap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Polkaswap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Polkaswap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Polkaswap مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+6.30%
|30 يوم
|$ 0
|+15.67%
|60 يوم
|$ 0
|+21.81%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Polkaswap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.54%
+6.30%
-14.41%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Polkaswap is a next-generation, cross-chain liquidity aggregator DEX protocol for swapping tokens based on the Polkadot (and Kusama) network(s), parachains, and other connected blockchains . Through the development of bridge technologies, Polkaswap can also enables the trading of Ethereum-based tokens and tokens from other blockchains For example, the development of the Bitcoin bridge is near completion and Bitcoin will soon be tradable on Polkaswap. This trading is done seamlessly, at high speed and low fees, while exchanging assets in a non-custodial manner on the SORA network.
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