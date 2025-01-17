سعر PlutusDAO (PLS)
سعر PlutusDAO (PLS) المباشر لليوم هو USD 0.02756468. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.30M. يتم تحديث سعر PLS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PlutusDAO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.62
- تغيير سعر PlutusDAO خلال اليوم هو -0.61%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 47.13M
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خلال اليوم، كان سعر PlutusDAO مقابل USD هو $ -0.0001705993762498 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PlutusDAO مقابل USD هو $ -0.0061527838 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PlutusDAO مقابل USD هو $ -0.0064158253 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PlutusDAO مقابل USD هو $ +0.00031485774794811 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0001705993762498
|-0.61%
|30 يوم
|$ -0.0061527838
|-22.32%
|60 يوم
|$ -0.0064158253
|-23.27%
|90 يوم
|$ +0.00031485774794811
|+1.16%
اكتشف أحدث تحليلات سعر PlutusDAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.07%
-0.61%
-1.61%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Aggregated Dopex ecosystem governance power. Enhanced yield. Deepened ecosystem liquidity.
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