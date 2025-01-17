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سعر PlutusDAO (PLS) المباشر لليوم هو USD 0.02756468 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.30M . يتم تحديث سعر PLS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق PlutusDAO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.62 - تغيير سعر PlutusDAO خلال اليوم هو -0.61% - لديه عرض متداول بقيمة USD 47.13M

أداء سعر PlutusDAO (PLS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PlutusDAO مقابل USD هو $ -0.0001705993762498 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر PlutusDAO مقابل USD هو $ -0.0061527838 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر PlutusDAO مقابل USD هو $ -0.0064158253 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر PlutusDAO مقابل USD هو $ +0.00031485774794811 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0001705993762498 -0.61% 30 يوم $ -0.0061527838 -22.32% 60 يوم $ -0.0064158253 -23.27% 90 يوم $ +0.00031485774794811 +1.16%

تحليل سعر PlutusDAO (PLS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر PlutusDAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02688228$ 0.02688228 $ 0.02688228 24 ساعة مرتفع $ 0.02786091$ 0.02786091 $ 0.02786091 عالية طوال الوقت $ 1.42$ 1.42 $ 1.42 تغير السعر (1 ساعة) -0.07% تغير السعر (1يوم) -0.61% تغير السعر (7 أيام) -1.61%

معلومات سوق PlutusDAO (PLS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: