سعر Playdoge ($PLAY)
سعر Playdoge ($PLAY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر $PLAY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Playdoge الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.84
- تغيير سعر Playdoge خلال اليوم هو +0.94%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Playdoge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Playdoge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Playdoge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Playdoge مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.94%
|30 يوم
|$ 0
|-27.48%
|60 يوم
|$ 0
|-39.09%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Playdoge: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
+0.94%
-8.47%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PlayDoge is a mobile-based play-to-earn (P2E) game, transforming the iconic Doge meme into a Tamagotchi-style virtual pet, powered by the $PLAY token. In this 2D 8-bit world, your PlayDoge needs care and attention just like a real dog. Feed, train and play with your 2D Doge while guiding it through in-app mini-games to earn $PLAY tokens! Play through the PlayDoge app with your digital Doge companion and form a bond that can never be broken, neglect your Doge and he could run away or worse… resulting in your game resetting. Use $PLAY tokens to activate Play-to-Earn rewards for keeping your Doge healthy and beating the game levels!
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