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سعر Philosoraptor (RAPTOR) المباشر لليوم هو USD 0.00015409 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 152.22K . يتم تحديث سعر RAPTOR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Philosoraptor الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 48.96K - تغيير سعر Philosoraptor خلال اليوم هو -52.33% - لديه عرض متداول بقيمة USD 998.36M

أداء سعر Philosoraptor (RAPTOR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Philosoraptor مقابل USD هو $ -0.000169198105971159 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Philosoraptor مقابل USD هو $ +0.0002441748 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Philosoraptor مقابل USD هو $ -0.0000802416 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Philosoraptor مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000169198105971159 -52.33% 30 يوم $ +0.0002441748 +158.46% 60 يوم $ -0.0000802416 -52.07% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Philosoraptor (RAPTOR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Philosoraptor: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00014689$ 0.00014689 $ 0.00014689 24 ساعة مرتفع $ 0.0003262$ 0.0003262 $ 0.0003262 عالية طوال الوقت $ 0.00070997$ 0.00070997 $ 0.00070997 تغير السعر (1 ساعة) +4.76% تغير السعر (1يوم) -52.33% تغير السعر (7 أيام) +181.20%

معلومات سوق Philosoraptor (RAPTOR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: