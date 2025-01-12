سعر Philosoraptor (RAPTOR)
سعر Philosoraptor (RAPTOR) المباشر لليوم هو USD 0.00015409. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 152.22K. يتم تحديث سعر RAPTOR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Philosoraptor الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 48.96K
- تغيير سعر Philosoraptor خلال اليوم هو -52.33%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 998.36M
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خلال اليوم، كان سعر Philosoraptor مقابل USD هو $ -0.000169198105971159 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Philosoraptor مقابل USD هو $ +0.0002441748 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Philosoraptor مقابل USD هو $ -0.0000802416 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Philosoraptor مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000169198105971159
|-52.33%
|30 يوم
|$ +0.0002441748
|+158.46%
|60 يوم
|$ -0.0000802416
|-52.07%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Philosoraptor: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+4.76%
-52.33%
+181.20%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The blockchain's answer to the universe's big questions, wrapped in a meme. Every transaction is a philosophical debate, and every holder staked in thought. Like the Philosoraptor meme, $RAPTOR is timeless. It's not about the next big pump; it's about questioning why we even care about pumps in the first place. Join the cult where your wallet isn't just growing; it's evolving into the mind of a dinosaur philosopher.
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￡0.0001248129
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€0.0001494673
|1 RAPTOR إلى USD
$0.00015409
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RM0.0006918641
|1 RAPTOR إلى TRY
₺0.005454786
|1 RAPTOR إلى JPY
¥0.0242953703
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₽0.0156601667
|1 RAPTOR إلى INR
₹0.0132779353
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Rp2.5260651696
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₱0.00909131
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￡E.0.007781545
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R$0.0009430308
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C$0.0002218896
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