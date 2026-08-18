سعر Pfizer xStock اليوم

السعر المباشر لمشروع Pfizer xStock (PFEX) اليوم هو $ 26.52، مع تغير بنسبة 1.55% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PFEX الحالي إلى USD هو $ 26.52 لكل PFEX.

يحتل Pfizer xStock حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 341,375، مع عرض متداول قدره 12.87K PFEX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PFEX بين $ 26.23 (أدنى) و$ 26.94 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 29.54، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 23.64.

على المدى القصير، تحرك PFEX بمقدار +0.00% خلال الساعة الماضية و-2.07% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 316.29.

معلومات سوق Pfizer xStock (PFEX)

القيمة السوقية $ 341.38K$ 341.38K $ 341.38K الحجم (24 ساعة) $ 316.29$ 316.29 $ 316.29 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 113.47M$ 113.47M $ 113.47M إمداد دورة التداول 12.87K 12.87K 12.87K إجمالي العرض 4,279,152.140978401 4,279,152.140978401 4,279,152.140978401

القيمة السوقية الحالية لـ Pfizer xStock هي $ 341.38K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 316.29. العرض المتداول لـ PFEX يبلغ 12.87K، مع إجمالي عرض 4279152.140978401. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 113.47M.