سعر PEPi (PEPI)
سعر PEPi (PEPI) المباشر لليوم هو USD 13.31. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PEPI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PEPi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.11K
- تغيير سعر PEPi خلال اليوم هو -8.79%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر PEPi مقابل USD هو $ -1.28276709526079 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PEPi مقابل USD هو $ -6.5576746180 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PEPi مقابل USD هو $ -6.7539798150 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PEPi مقابل USD هو $ -25.2203235144637 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -1.28276709526079
|-8.79%
|30 يوم
|$ -6.5576746180
|-49.26%
|60 يوم
|$ -6.7539798150
|-50.74%
|90 يوم
|$ -25.2203235144637
|-65.45%
اكتشف أحدث تحليلات سعر PEPi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.12%
-8.79%
-4.95%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$PEPi V2 is a new kind of digital token, leveraging the novel ERC-20i format that combines NFTs and memecoins, now with improved inscription visuals since the relaunch on 4/24/24. Each level of token accumulation resembles a seed that generates unique 32x32 dynamic images of Pepe, stored on-chain. The more you have, the more it grows. You need 56 $PEPi to achieve Pepe adulthood, and with a total max supply of 13,370, only 238 fully mature Pepe can ever exist.
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