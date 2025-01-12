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سعر Pepe Clanker (PEPEC) المباشر لليوم هو USD 0.595837 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 595.84K . يتم تحديث سعر PEPEC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Pepe Clanker الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 31.81K - تغيير سعر Pepe Clanker خلال اليوم هو +34.93% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00M

أداء سعر Pepe Clanker (PEPEC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pepe Clanker مقابل USD هو $ +0.154234 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Pepe Clanker مقابل USD هو $ -0.4303004325 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Pepe Clanker مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Pepe Clanker مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.154234 +34.93% 30 يوم $ -0.4303004325 -72.21% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Pepe Clanker (PEPEC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pepe Clanker: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.422725$ 0.422725 $ 0.422725 24 ساعة مرتفع $ 0.642431$ 0.642431 $ 0.642431 عالية طوال الوقت $ 4.51$ 4.51 $ 4.51 تغير السعر (1 ساعة) -0.64% تغير السعر (1يوم) +34.93% تغير السعر (7 أيام) -37.85%

معلومات سوق Pepe Clanker (PEPEC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: