سعر Pepe Clanker (PEPEC)
سعر Pepe Clanker (PEPEC) المباشر لليوم هو USD 0.595837. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 595.84K. يتم تحديث سعر PEPEC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pepe Clanker الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 31.81K
- تغيير سعر Pepe Clanker خلال اليوم هو +34.93%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00M
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خلال اليوم، كان سعر Pepe Clanker مقابل USD هو $ +0.154234 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pepe Clanker مقابل USD هو $ -0.4303004325 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pepe Clanker مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pepe Clanker مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.154234
|+34.93%
|30 يوم
|$ -0.4303004325
|-72.21%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pepe Clanker: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.64%
+34.93%
-37.85%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Pepe Clanker is the ultimate community-driven Pepe, powered by Clanker - the ground breaking token deployer created by the innovators at Proxy Studios. Pepe Clanker represents the next epic chapter in the evolution of Pepe the Frog, now making waves on the Base Chain. This isn’t just another memecoin; Pepe Clanker is the pinnacle of meme culture, leveling up to dominate in a crypto era supercharged with AI agents, AI-powered deployers, and cutting-edge AI-generated tokens.
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