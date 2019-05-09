سعر PEAKDEFI (PEAK)
سعر PEAKDEFI (PEAK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 623.62K. يتم تحديث سعر PEAK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PEAKDEFI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 545.39
- تغيير سعر PEAKDEFI خلال اليوم هو -2.12%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.66B
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خلال اليوم، كان سعر PEAKDEFI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PEAKDEFI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PEAKDEFI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PEAKDEFI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.12%
|30 يوم
|$ 0
|+24.77%
|60 يوم
|$ 0
|-3.64%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PEAKDEFI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.53%
-2.12%
-20.12%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PEAK Tech was launched on 09/05/2019 by an international team based in Dubai, UAE. It aims to create a DeFi ecosystem and educate their community. The PEAK token is the utility token of this ecosystem which consists of 3 pillars: PEAKDEFI fund: The PEAKDEFI fund is a decentralized and permissionless asset management fund, created to connect investors and asset managers for capital growth. This protocol was audited by Quantstamp and launches on November 2020. PEAKDEFI wallet app: The PEAKDEFI wallet app launched on August 2020 for iOS and Android app.peakdefi.com. This wallet is an one-stop solution for taking control of your decentralized finances. Native, in-wallet App for DeFi solutions for everyone. Users can create and import an Ethereum wallet. There is also an integrated DEX (decentralized exchange). It is non-custodial - only users have access to their keys. MarketPeak: MarketPeak is the education and software platform that focuses on the non-crypto advanced users to help them understand crypto and DeFi better.
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