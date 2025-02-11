سعر PAW (PAW)
سعر PAW (PAW) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 16.10M. يتم تحديث سعر PAW مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PAW الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 456.05K
- تغيير سعر PAW خلال اليوم هو +0.77%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1,000.00T
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خلال اليوم، كان سعر PAW مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PAW مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PAW مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PAW مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.77%
|30 يوم
|$ 0
|+10.90%
|60 يوم
|$ 0
|-51.93%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PAW: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.35%
+0.77%
+7.59%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PAW Chain has launched the world’s first Layer 3-centric blockchain, enhancing scalability and inter-chain operability across networks. The roadmap features a decentralized exchange, merchant services, and a DAO, all optimized for high-volume, low-cost transactions. Leveraging smart contracts and EVM compatibility, PAW Chain is set to transform digital finance by providing secure, efficient solutions, allowing any project to go multi-chain, underscored by a community-driven governance model and rigorous security standards including regular security audits.
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