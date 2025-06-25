سعر Owo (OWO)
سعر Owo (OWO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 546.44K. يتم تحديث سعر OWO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Owo الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Owo خلال اليوم هو -6.63%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 420.69T
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خلال اليوم، كان سعر Owo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Owo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Owo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Owo مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.63%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Owo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.30%
-6.63%
+9.84%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
OWO is a community-driven meme coin inspired by the iconic green frog culture, combining playful aesthetics with a loyal Ethereum-based holder base. Launched with no presale, no tax, and no team allocation, OWO became fully community-led after the dev vanished on day one. The CTO stepped up immediately to stabilise the project, and it has grown organically ever since through on-chain momentum and community support. Meme first, always.
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