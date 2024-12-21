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سعر ORE Network (ORE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 219.87K . يتم تحديث سعر ORE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ORE Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر ORE Network خلال اليوم هو -4.51% - لديه عرض متداول بقيمة USD 563.13M

أداء سعر ORE Network (ORE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ORE Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ORE Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ORE Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ORE Network مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -4.51% 30 يوم $ 0 +3.18% 60 يوم $ 0 +0.86% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر ORE Network (ORE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ORE Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.304071$ 0.304071 $ 0.304071 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) -4.51% تغير السعر (7 أيام) -10.29%

معلومات سوق ORE Network (ORE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: