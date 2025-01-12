سعر ORBIT (GRIFT)
سعر ORBIT (GRIFT) المباشر لليوم هو USD 0.069055. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 60.77M. يتم تحديث سعر GRIFT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ORBIT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.91M
- تغيير سعر ORBIT خلال اليوم هو -22.47%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 879.99M
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خلال اليوم، كان سعر ORBIT مقابل USD هو $ -0.02002328844237604 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ORBIT مقابل USD هو $ +0.0959159310 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ORBIT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ORBIT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.02002328844237604
|-22.47%
|30 يوم
|$ +0.0959159310
|+138.90%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ORBIT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.78%
-22.47%
+187.61%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A chat interface that executes on chain actions using AI. For example, if a user is leveraging our product and types in "I would like to swap SOL for USDC on Solana" we leverage AI to find the best protocols to solve the user's objective and complete the transaction on the desired blockchain. We currently support 116 different blockchains and support over 178 different protocols. Currently used by some of the largest DEXs on their respective chains like Linehub and Kinetix.
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