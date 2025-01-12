احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر GRIFT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر GRIFT.

سعر ORBIT (GRIFT) المباشر لليوم هو USD 0.069055 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 60.77M . يتم تحديث سعر GRIFT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ORBIT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.91M - تغيير سعر ORBIT خلال اليوم هو -22.47% - لديه عرض متداول بقيمة USD 879.99M

أداء سعر ORBIT (GRIFT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ORBIT مقابل USD هو $ -0.02002328844237604 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ORBIT مقابل USD هو $ +0.0959159310 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ORBIT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ORBIT مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.02002328844237604 -22.47% 30 يوم $ +0.0959159310 +138.90% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر ORBIT (GRIFT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ORBIT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.064936$ 0.064936 $ 0.064936 24 ساعة مرتفع $ 0.096526$ 0.096526 $ 0.096526 عالية طوال الوقت $ 0.105954$ 0.105954 $ 0.105954 تغير السعر (1 ساعة) +1.78% تغير السعر (1يوم) -22.47% تغير السعر (7 أيام) +187.61%

معلومات سوق ORBIT (GRIFT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: