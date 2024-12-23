سعر Onigiri (ONI)
سعر Onigiri (ONI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 331.84K. يتم تحديث سعر ONI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Onigiri الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 75.88K
- تغيير سعر Onigiri خلال اليوم هو -6.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 413.59B
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خلال اليوم، كان سعر Onigiri مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Onigiri مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Onigiri مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Onigiri مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.00%
|30 يوم
|$ 0
|-68.80%
|60 يوم
|$ 0
|-67.38%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Onigiri: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.62%
-6.00%
-51.28%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Kabosu and Neiro's brother , There was only 3 cats OnigiriCat was the last piece $ONI Fair launch. No presale seed round. No Bullshit. COMMUNITY-CENTRIC Driven by a passionate community, Token thrives on engagement and participation. BLOCKCHAIN-BASED Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology. With a dedicated team and a vibrant community, OnigiriCat aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together! Join our community of meme enthusiasts and crypto aficionados .
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