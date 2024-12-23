احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر 1ART مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر 1ART.

سعر OneArt (1ART) المباشر لليوم هو USD 0.00490003 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.11M . يتم تحديث سعر 1ART مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق OneArt الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.75K - تغيير سعر OneArt خلال اليوم هو -3.44% - لديه عرض متداول بقيمة USD 225.77M

أداء سعر OneArt (1ART) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر OneArt مقابل USD هو $ -0.000175004782755809 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر OneArt مقابل USD هو $ +0.0003183206 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر OneArt مقابل USD هو $ +0.0001352716 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر OneArt مقابل USD هو $ -0.000425406305477888 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000175004782755809 -3.44% 30 يوم $ +0.0003183206 +6.50% 60 يوم $ +0.0001352716 +2.76% 90 يوم $ -0.000425406305477888 -7.98%

تحليل سعر OneArt (1ART)

اكتشف أحدث تحليلات سعر OneArt: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00488078$ 0.00488078 $ 0.00488078 24 ساعة مرتفع $ 0.00517398$ 0.00517398 $ 0.00517398 عالية طوال الوقت $ 0.758388$ 0.758388 $ 0.758388 تغير السعر (1 ساعة) -0.86% تغير السعر (1يوم) -3.44% تغير السعر (7 أيام) -25.88%

معلومات سوق OneArt (1ART)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: