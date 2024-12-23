سعر OneArt (1ART)
سعر OneArt (1ART) المباشر لليوم هو USD 0.00490003. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.11M. يتم تحديث سعر 1ART مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق OneArt الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.75K
- تغيير سعر OneArt خلال اليوم هو -3.44%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 225.77M
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خلال اليوم، كان سعر OneArt مقابل USD هو $ -0.000175004782755809 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر OneArt مقابل USD هو $ +0.0003183206 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر OneArt مقابل USD هو $ +0.0001352716 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر OneArt مقابل USD هو $ -0.000425406305477888 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000175004782755809
|-3.44%
|30 يوم
|$ +0.0003183206
|+6.50%
|60 يوم
|$ +0.0001352716
|+2.76%
|90 يوم
|$ -0.000425406305477888
|-7.98%
اكتشف أحدث تحليلات سعر OneArt: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.86%
-3.44%
-25.88%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
OneArt is an Ecosystem of NFT and Metaverse products. The global mission of OneArt is to build a scalable and easy-to-use NFT & Metaverse infrastructure to let industries utilize the full potential of advanced NFT technologies. The goal is to become a global leader pursuing Mass Adoption through the OneArt Ecosystem Products.
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