معلومات سعر Nyan Cat (NYAN) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00302649 $ 0.00302649 $ 0.00302649 24 ساعة منخفض $ 0.00365248 $ 0.00365248 $ 0.00365248 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00302649$ 0.00302649 $ 0.00302649 24 ساعة مرتفع $ 0.00365248$ 0.00365248 $ 0.00365248 عالية طوال الوقت $ 0.00637036$ 0.00637036 $ 0.00637036 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.49% تغير السعر (1يوم) -9.68% تغير السعر (7 أيام) -35.70% تغير السعر (7 أيام) -35.70%

سعر Nyan Cat (NYAN) في الوقت الحقيقي هو $0.00329122. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول NYAN بين أدنى سعر $ 0.00302649 وأعلى سعر $ 0.00365248، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـNYAN على الإطلاق هو $ 0.00637036، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير NYAN +0.49% على مدار الساعة الماضية، -9.68% على مدار 24 ساعة، و -35.70% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Nyan Cat (NYAN)

القيمة السوقية $ 3.29M$ 3.29M $ 3.29M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.29M$ 3.29M $ 3.29M إمداد دورة التداول 999.98M 999.98M 999.98M إجمالي العرض 999,979,528.701393 999,979,528.701393 999,979,528.701393

القيمة السوقية الحالية لـ Nyan Cat هي $ 3.29M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ NYAN يبلغ 999.98M، مع إجمالي عرض 999979528.701393. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.29M.