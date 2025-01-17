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سعر Nuance (NUA) المباشر لليوم هو USD 0.02184919 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر NUA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Nuance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 37.71 - تغيير سعر Nuance خلال اليوم هو +4.51% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Nuance (NUA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Nuance مقابل USD هو $ +0.00094278 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Nuance مقابل USD هو $ -0.0077194171 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Nuance مقابل USD هو $ +0.0032426164 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Nuance مقابل USD هو $ +0.003841167157751366 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00094278 +4.51% 30 يوم $ -0.0077194171 -35.33% 60 يوم $ +0.0032426164 +14.84% 90 يوم $ +0.003841167157751366 +21.33%

تحليل سعر Nuance (NUA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Nuance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02030489$ 0.02030489 $ 0.02030489 24 ساعة مرتفع $ 0.02204974$ 0.02204974 $ 0.02204974 عالية طوال الوقت $ 0.233261$ 0.233261 $ 0.233261 تغير السعر (1 ساعة) +1.05% تغير السعر (1يوم) +4.51% تغير السعر (7 أيام) -8.95%

معلومات سوق Nuance (NUA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: