سعر NOTHING (NOTHING)
سعر NOTHING (NOTHING) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NOTHING مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NOTHING الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.93
- تغيير سعر NOTHING خلال اليوم هو -1.14%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر NOTHING مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NOTHING مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NOTHING مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NOTHING مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.14%
|30 يوم
|$ 0
|+2.32%
|60 يوم
|$ 0
|+39.18%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر NOTHING: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-1.14%
-16.10%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$NOTHING IS MORE THAN A TOKEN; IT'S A DEMONSTRATION OF HOW BELIEF & CONSENSUS BUILD VALUE. AS A SOCIAL EXPERIMENT, IT IS DESIGNED TO EDUCATE & ENLIGHTEN ON THE DYNAMICS OF VALUE CREATION. TRUE FAIRNESS: IN AN UNCONVENTIOAL MOVE IN THE CRYPTO WORLD, WE ARE LAUNCHING $NOTHING WITH A 100% FAIR LAUNCH. EVERY SINGLE ONE OF THE 311,020,080 TOKENS WILL BE ALLOCATED TO A UNISWAP POOL (POOL OF DREAMS). EDUCATIONAL JOURNEY: JOIN US IN THIS EXPLORATION OF VALUE, BELIEF, AND COMMUNITY. WITH $NOTHING, WE'RE NOT JUST WITNESSING THE EVOLUTION OF A TOKEN; WE'RE LEARNING ABOUT THE VERY FABRIC THAT WEAVES VALUE IN OUR DIGITAL WORLD.
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