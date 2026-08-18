سعر NotaStrategy اليوم

السعر المباشر لمشروع NotaStrategy (NASTY) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 3.88% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NASTY الحالي إلى USD هو $ 0 لكل NASTY.

يحتل NotaStrategy حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 46,505، مع عرض متداول قدره 3.38B NASTY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NASTY بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك NASTY بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-18.07% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق NotaStrategy (NASTY)

القيمة السوقية $ 46.51K$ 46.51K $ 46.51K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 49.87K$ 49.87K $ 49.87K إمداد دورة التداول 3.38B 3.38B 3.38B إجمالي العرض 5,235,000,000.0 5,235,000,000.0 5,235,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ NotaStrategy هي $ 46.51K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ NASTY يبلغ 3.38B، مع إجمالي عرض 5235000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 49.87K.