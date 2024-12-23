سعر NMKR ($NMKR)
سعر NMKR ($NMKR) المباشر لليوم هو USD 0.00163902. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.09M. يتم تحديث سعر $NMKR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NMKR الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 131.10K
- تغيير سعر NMKR خلال اليوم هو -4.25%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.89B
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خلال اليوم، كان سعر NMKR مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NMKR مقابل USD هو $ -0.0006409461 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NMKR مقابل USD هو $ +0.0008602189 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NMKR مقابل USD هو $ +0.0004802649480217558 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.25%
|30 يوم
|$ -0.0006409461
|-39.10%
|60 يوم
|$ +0.0008602189
|+52.48%
|90 يوم
|$ +0.0004802649480217558
|+41.45%
اكتشف أحدث تحليلات سعر NMKR: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.39%
-4.25%
-24.47%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
"$NMKR is a Cardano native token that bridges the entire NFT-MAKER ecosystem by enabling decentralized utility & governance for all NFT-MAKER products. $NMKR is a utility token that rewards the community for their contributions, verifies NFT projects to help prevent fraud, and enables community-run governance. $NMKR will also be used to mint new NFTs, ensuring that each one is unique and verifiable. About 48% of $NMKR tokens will be available to the community. "
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