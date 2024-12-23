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سعر NMKR ($NMKR) المباشر لليوم هو USD 0.00163902 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.09M . يتم تحديث سعر $NMKR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق NMKR الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 131.10K - تغيير سعر NMKR خلال اليوم هو -4.25% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.89B

أداء سعر NMKR ($NMKR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر NMKR مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر NMKR مقابل USD هو $ -0.0006409461 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر NMKR مقابل USD هو $ +0.0008602189 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر NMKR مقابل USD هو $ +0.0004802649480217558 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -4.25% 30 يوم $ -0.0006409461 -39.10% 60 يوم $ +0.0008602189 +52.48% 90 يوم $ +0.0004802649480217558 +41.45%

تحليل سعر NMKR ($NMKR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر NMKR: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00161689$ 0.00161689 $ 0.00161689 24 ساعة مرتفع $ 0.00172842$ 0.00172842 $ 0.00172842 عالية طوال الوقت $ 0.02423915$ 0.02423915 $ 0.02423915 تغير السعر (1 ساعة) -1.39% تغير السعر (1يوم) -4.25% تغير السعر (7 أيام) -24.47%

معلومات سوق NMKR ($NMKR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: