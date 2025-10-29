سعر Ninjas in Pyjamas المباشر اليوم هو 0.191273 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي DOJO إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر DOJO بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Ninjas in Pyjamas المباشر اليوم هو 0.191273 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي DOJO إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر DOJO بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن DOJO

معلومات سعر DOJO

الموقع الرسمي لـ DOJO

اقتصاد توكن DOJO

توقعات سعر DOJO

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Ninjas in Pyjamas

سعر Ninjas in Pyjamas (DOJO)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 DOJO إلى USD:

$0.191148
$0.191148$0.191148
-1.40%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Ninjas in Pyjamas (DOJO) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:05:30 (UTC+8)

معلومات سعر Ninjas in Pyjamas (DOJO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.190964
$ 0.190964$ 0.190964
24 ساعة منخفض
$ 0.200094
$ 0.200094$ 0.200094
24 ساعة مرتفع

$ 0.190964
$ 0.190964$ 0.190964

$ 0.200094
$ 0.200094$ 0.200094

$ 1.56
$ 1.56$ 1.56

$ 0.181056
$ 0.181056$ 0.181056

+0.10%

-1.23%

-19.64%

-19.64%

سعر Ninjas in Pyjamas (DOJO) في الوقت الحقيقي هو $0.191273. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DOJO بين أدنى سعر $ 0.190964 وأعلى سعر $ 0.200094، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDOJO على الإطلاق هو $ 1.56، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.181056.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DOJO +0.10% على مدار الساعة الماضية، -1.23% على مدار 24 ساعة، و -19.64% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Ninjas in Pyjamas (DOJO)

$ 104.97K
$ 104.97K$ 104.97K

--
----

$ 955.74K
$ 955.74K$ 955.74K

549.14K
549.14K 549.14K

5,000,000.0
5,000,000.0 5,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Ninjas in Pyjamas هي $ 104.97K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DOJO يبلغ 549.14K، مع إجمالي عرض 5000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 955.74K.

سجل سعر Ninjas in Pyjamas (DOJO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ninjas in Pyjamas مقابل USD هو $ -0.0023928310843644 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ninjas in Pyjamas مقابل USD هو $ -0.1166832054 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ninjas in Pyjamas مقابل USD هو $ -0.1493401437 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ninjas in Pyjamas مقابل USD هو $ -0.7115946062217572 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0023928310843644-1.23%
30 يوم$ -0.1166832054-61.00%
60 يوم$ -0.1493401437-78.07%
90 يوم$ -0.7115946062217572-78.81%

ما هو Ninjas in Pyjamas ( DOJO )

Chiliz and Ninjas in Pyjamas are launching the $DOJO Fan Token on June 24 to bring Web3-powered utility and rewards to NIP fans via The Dojo platform. As part of Chiliz Group, Socios.com, the leading web3 sports app and wallet powered by Chiliz Chain, today announced the upcoming launch of the $DOJO Fan Token in partnership with Ninjas in Pyjamas (NIP), one of esports’ most iconic organizations. Built on Chiliz Chain and distributed through a fair-launch Fan Token Offering on Socios.com Wallet, $DOJO is set to offer, among other things, fan token-gated experiences, exclusive content access and merchandise opportunities. This milestone follows the Web3 partnership announced in May between Chiliz and NIP. With $DOJO, that vision now comes to life – delivering a dynamic tokenized experience designed to reward passion and empower fans with real influence and access.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Ninjas in Pyjamas (DOJO)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Ninjas in Pyjamas (USD)

كم ستكون قيمة Ninjas in Pyjamas (DOJO) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Ninjas in Pyjamas (DOJO) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Ninjas in Pyjamas.

تحقق الآن من توقعات سعر Ninjas in Pyjamas!

عملة DOJO إلى العملات المحلية

توكنوميكس Ninjas in Pyjamas (DOJO)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Ninjas in Pyjamas (DOJO) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس DOJO والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Ninjas in Pyjamas (DOJO)

كم يساوي Ninjas in Pyjamas (DOJO) اليوم؟
سعر DOJO المباشر في USD هو USD 0.191273، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر DOJO إلى USD الحالي؟
سعر DOJO إلى USD الحالي هو $ 0.191273. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Ninjas in Pyjamas ؟
القيمة السوقية لعملة DOJO هي $ 104.97K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن DOJO؟
العرض المتداول لتوكن DOJO هو 549.14K USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ DOJO؟
حقق DOJO سعرًا قياسيًا قدره 1.56 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ DOJO؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.181056 DOJO.
ما هو حجم تداول DOJO؟
حجم تداول DOJO المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع DOJO هذا العام؟
قد يرتفع DOJO هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر DOJO لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:05:30 (UTC+8)

تحديثات Ninjas in Pyjamas (DOJO) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,073.76
$113,073.76$113,073.76

-1.36%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,001.76
$4,001.76$4,001.76

-2.32%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04141
$0.04141$0.04141

-10.83%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.49
$194.49$194.49

-2.21%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.2090
$3.2090$3.2090

-16.80%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,001.76
$4,001.76$4,001.76

-2.32%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,073.76
$113,073.76$113,073.76

-1.36%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.49
$194.49$194.49

-2.21%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6550
$2.6550$2.6550

+0.72%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19358
$0.19358$0.19358

-3.09%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.08698
$0.08698$0.08698

+4,249.00%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00002735
$0.00002735$0.00002735

+320.76%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.300
$2.300$2.300

+206.66%

شعار Deepswap Protocol

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000416
$0.000000000000000000000416$0.000000000000000000000416

+144.70%

شعار QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.000000000000000000000020
$0.000000000000000000000020$0.000000000000000000000020

+81.81%