معلومات سعر Ninjas in Pyjamas (DOJO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.190964 $ 0.190964 $ 0.190964 24 ساعة منخفض $ 0.200094 $ 0.200094 $ 0.200094 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.190964$ 0.190964 $ 0.190964 24 ساعة مرتفع $ 0.200094$ 0.200094 $ 0.200094 عالية طوال الوقت $ 1.56$ 1.56 $ 1.56 أدنى سعر $ 0.181056$ 0.181056 $ 0.181056 تغير السعر (1 ساعة) +0.10% تغير السعر (1يوم) -1.23% تغير السعر (7 أيام) -19.64% تغير السعر (7 أيام) -19.64%

سعر Ninjas in Pyjamas (DOJO) في الوقت الحقيقي هو $0.191273. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DOJO بين أدنى سعر $ 0.190964 وأعلى سعر $ 0.200094، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDOJO على الإطلاق هو $ 1.56، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.181056.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DOJO +0.10% على مدار الساعة الماضية، -1.23% على مدار 24 ساعة، و -19.64% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Ninjas in Pyjamas (DOJO)

القيمة السوقية $ 104.97K$ 104.97K $ 104.97K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 955.74K$ 955.74K $ 955.74K إمداد دورة التداول 549.14K 549.14K 549.14K إجمالي العرض 5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Ninjas in Pyjamas هي $ 104.97K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DOJO يبلغ 549.14K، مع إجمالي عرض 5000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 955.74K.