سعر NINEHOOD اليوم

السعر المباشر لمشروع NINEHOOD (NINEHOOD) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 8.02% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NINEHOOD الحالي إلى USD هو $ 0 لكل NINEHOOD.

يحتل NINEHOOD حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 426,222، مع عرض متداول قدره 1.00B NINEHOOD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NINEHOOD بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00250556، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك NINEHOOD بمقدار -4.09% خلال الساعة الماضية و+127.28% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 145.43K.

معلومات سوق NINEHOOD (NINEHOOD)

القيمة السوقية $ 426.22K$ 426.22K $ 426.22K الحجم (24 ساعة) $ 145.43K$ 145.43K $ 145.43K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 426.22K$ 426.22K $ 426.22K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ NINEHOOD هي $ 426.22K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 145.43K. العرض المتداول لـ NINEHOOD يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 426.22K.