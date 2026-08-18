سعر Neutrl USD اليوم

السعر المباشر لمشروع Neutrl USD (NUSD) اليوم هو $ 0.998253، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NUSD الحالي إلى USD هو $ 0.998253 لكل NUSD.

يحتل Neutrl USD حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 53,296,810، مع عرض متداول قدره 53.39M NUSD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NUSD بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.031، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.975411.

على المدى القصير، تحرك NUSD بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-0.02% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 10.32K.

معلومات سوق Neutrl USD (NUSD)

القيمة السوقية $ 53.30M$ 53.30M $ 53.30M الحجم (24 ساعة) $ 10.32K$ 10.32K $ 10.32K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 53.30M$ 53.30M $ 53.30M إمداد دورة التداول 53.39M 53.39M 53.39M إجمالي العرض 53,390,061.78502091 53,390,061.78502091 53,390,061.78502091

القيمة السوقية الحالية لـ Neutrl USD هي $ 53.30M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 10.32K. العرض المتداول لـ NUSD يبلغ 53.39M، مع إجمالي عرض 53390061.78502091. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 53.30M.