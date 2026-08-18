سعر Nest WisdomTree Vault اليوم

السعر المباشر لمشروع Nest WisdomTree Vault (NWISDOM) اليوم هو $ 0.988803، مع تغير بنسبة 0.10% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NWISDOM الحالي إلى USD هو $ 0.988803 لكل NWISDOM.

يحتل Nest WisdomTree Vault حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2,919,200، مع عرض متداول قدره 2.95M NWISDOM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NWISDOM بين $ 0.987864 (أدنى) و$ 0.988851 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.053، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.94259.

على المدى القصير، تحرك NWISDOM بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و+1.96% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 0.00.

معلومات سوق Nest WisdomTree Vault (NWISDOM)

القيمة السوقية $ 2.92M$ 2.92M $ 2.92M الحجم (24 ساعة) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.92M$ 2.92M $ 2.92M إمداد دورة التداول 2.95M 2.95M 2.95M إجمالي العرض 2,952,256.881117 2,952,256.881117 2,952,256.881117

القيمة السوقية الحالية لـ Nest WisdomTree Vault هي $ 2.92M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0.00. العرض المتداول لـ NWISDOM يبلغ 2.95M، مع إجمالي عرض 2952256.881117. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.92M.