سعر Navigate (NVG8)
سعر Navigate (NVG8) المباشر لليوم هو USD 0.00519587. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 249.09K. يتم تحديث سعر NVG8 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Navigate الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Navigate خلال اليوم هو -10.24%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 47.90M
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خلال اليوم، كان سعر Navigate مقابل USD هو $ -0.000593155205252743 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Navigate مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Navigate مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Navigate مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000593155205252743
|-10.24%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Navigate: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.26%
-10.24%
-12.08%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Navigate is a data marketplace designed for AI agents, offering both digital and physical data infrastructure to facilitate the development and training of artificial intelligence applications. The platform enables users to contribute data in two primary ways: passively, through an automated browser extension, or actively, via structured annotation tasks in a gamified environment. By leveraging blockchain technology, Navigate ensures transparent data transactions while rewarding contributors for their participation. Built on the BASE layer-2 protocol, the marketplace provides scalable and efficient operations. The NVG8 token is used within the ecosystem to facilitate transactions, incentivize contributions, and enable staking programs. Additionally, Navigate is expanding its services by integrating decentralized infrastructure, further enhancing its capacity for data acquisition, storage, and security.
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