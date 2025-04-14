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سعر Navigate (NVG8) المباشر لليوم هو USD 0.00519587 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 249.09K . يتم تحديث سعر NVG8 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Navigate الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Navigate خلال اليوم هو -10.24% - لديه عرض متداول بقيمة USD 47.90M

أداء سعر Navigate (NVG8) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Navigate مقابل USD هو $ -0.000593155205252743 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Navigate مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Navigate مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Navigate مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000593155205252743 -10.24% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Navigate (NVG8)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Navigate: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00519755$ 0.00519755 $ 0.00519755 24 ساعة مرتفع $ 0.00585821$ 0.00585821 $ 0.00585821 عالية طوال الوقت $ 0.00768256$ 0.00768256 $ 0.00768256 تغير السعر (1 ساعة) -0.26% تغير السعر (1يوم) -10.24% تغير السعر (7 أيام) -12.08%

معلومات سوق Navigate (NVG8)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: