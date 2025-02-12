سعر Muzki (MUZKI)
سعر Muzki (MUZKI) المباشر لليوم هو USD 0.00004984. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MUZKI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Muzki الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 185.47
- تغيير سعر Muzki خلال اليوم هو -3.18%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Muzki مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Muzki مقابل USD هو $ -0.0000166081 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Muzki مقابل USD هو $ -0.0000273673 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Muzki مقابل USD هو $ -0.0002052825165760118 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.18%
|30 يوم
|$ -0.0000166081
|-33.32%
|60 يوم
|$ -0.0000273673
|-54.91%
|90 يوم
|$ -0.0002052825165760118
|-80.46%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Muzki: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.29%
-3.18%
-12.26%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Muzki (MUZKI) is a character that has emerged from the shadows of the cryptosphere through a community takeover onto the main stage. Described as "The Mouse of Solana", Muzki has captured thousands of hearts with the mission to become a vital player next to the dominant cat tokens on Solana and play a crucial role in the global meme culture on the Solana blockchain. The mouse stays in the castle.
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