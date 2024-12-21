سعر Morud (MORUD)
سعر Morud (MORUD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 519.37K. يتم تحديث سعر MORUD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Morud الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 410.39K
- تغيير سعر Morud خلال اليوم هو +5.50%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.96M
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خلال اليوم، كان سعر Morud مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Morud مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Morud مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Morud مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+5.50%
|30 يوم
|$ 0
|-70.16%
|60 يوم
|$ 0
|-85.64%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Morud: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.97%
+5.50%
-15.61%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$MORUD is a memecoin that humorously pays tribute to Murad Mahmudov, a prominent figure on X recognized for his unwavering belief in specific meme coins. The project combines entertainment with crypto, aiming to build a community through creative animations that reflect Murad's top convictions. With a dedicated team of marketers, designers, and leaders, $MORUD strives to create a unique and engaging memecoin experience.
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