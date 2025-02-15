سعر Mops (MOPS)
سعر Mops (MOPS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MOPS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Mops الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.31
- تغيير سعر Mops خلال اليوم هو -0.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Mops مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mops مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mops مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mops مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.23%
|30 يوم
|$ 0
|-29.19%
|60 يوم
|$ 0
|-44.42%
|90 يوم
|$ 0
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اكتشف أحدث تحليلات سعر Mops: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-0.23%
-1.41%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Absolutely fair launch token! 5% of all tokens sent to Vitalik Butrein Address: https://etherscan.io/tx/0x8247ea24caeb8f22736c72dd67946f1666a3e78906942a0b66c96ebfbc504a32 95% of all tokens pooled into Uniswap V2 Liquidity Pool: https://etherscan.io/tx/0xde7d8f10e634a1f36054e5dae18b9e57214925448b32b3c106699ce3718f8b50 100% of liquidity pool tokens send to burn address: https://etherscan.io/tx/0x72ef97b7af5699ebc665249ff136859b5032175b020bc20659603fcf5ae1c9ab
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