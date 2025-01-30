سعر MoonPup (MPUP)
سعر MoonPup (MPUP) المباشر لليوم هو USD 0.00281267. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.81M. يتم تحديث سعر MPUP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MoonPup الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.73M
- تغيير سعر MoonPup خلال اليوم هو -22.75%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر MoonPup مقابل USD هو $ -0.000828489543414555 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MoonPup مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MoonPup مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MoonPup مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000828489543414555
|-22.75%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MoonPup: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+30.42%
-22.75%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A meme token based on a DeepSeek R1 conversation. For every new LLM the crypto community adopts a "mascot" the represents it's capabilities and celebrates innovation. MoonPup celebrates the mixing of crypto and AI by going to deepseek for all advice related to branding, promotions and community management. It's a fun experiment of a meme token, meant to highlight the intersection we share with the current state of AI.
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