سعر Monkeys (MONKEYS)
سعر Monkeys (MONKEYS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MONKEYS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Monkeys الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.09K
- تغيير سعر Monkeys خلال اليوم هو +8.88%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MONKEYS مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MONKEYS.
خلال اليوم، كان سعر Monkeys مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Monkeys مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Monkeys مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Monkeys مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+8.88%
|30 يوم
|$ 0
|-33.12%
|60 يوم
|$ 0
|-0.77%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Monkeys: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.52%
+8.88%
+4.08%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
We begin with Meme and Community project What makes your project unique? 1/ We are 14 days alive trading on Dextool 2/ We are fully community driven and Decentrallized - No dev wallets - No marketing wallets - No initial wallets - Liquidity is locked for 100 YEARS - Admins and Community work as volunteers (Like me) - Legend story that we initially are #MONKEYS and then A gourp of admin (NOT all admin) want to relaunch with a contract that with 6% tax for trading We admins completely not agree with these TAX FARMING, our core is that We are community so we will build from community Then They just draw some members on us then gather in 1 wallet and dump 34 ETH out of chart so We litterraly go to ZERO However, The legend is being made, we still building from ashes, that you can see we are at 1.5 Million marketcap now and just brokle the 3 millnion marketcap yesterday History of your project.: We are the first one that took #Monkeys list from Elon musk to making project So The first developer created contracted and add liquidity himself then locked 100 years, we drive that into 5 million marketcap then that the story happen we back to zero Dev sold his tokens, so we now fully decentrallized Unlike old meme trend like #Doges we are #monkeys, We have a truly legend story that being told What’s next for your project? 1/ Building more uinity for #monkeys holders (far future) 2/ The biggest meme community for now! What can your token be used for? We will find the way to do that
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 MONKEYS إلى AUD
A$--
|1 MONKEYS إلى GBP
￡--
|1 MONKEYS إلى EUR
€--
|1 MONKEYS إلى USD
$--
|1 MONKEYS إلى MYR
RM--
|1 MONKEYS إلى TRY
₺--
|1 MONKEYS إلى JPY
¥--
|1 MONKEYS إلى RUB
₽--
|1 MONKEYS إلى INR
₹--
|1 MONKEYS إلى IDR
Rp--
|1 MONKEYS إلى PHP
₱--
|1 MONKEYS إلى EGP
￡E.--
|1 MONKEYS إلى BRL
R$--
|1 MONKEYS إلى CAD
C$--
|1 MONKEYS إلى BDT
৳--
|1 MONKEYS إلى NGN
₦--
|1 MONKEYS إلى UAH
₴--
|1 MONKEYS إلى VES
Bs--
|1 MONKEYS إلى PKR
Rs--
|1 MONKEYS إلى KZT
₸--
|1 MONKEYS إلى THB
฿--
|1 MONKEYS إلى TWD
NT$--
|1 MONKEYS إلى CHF
Fr--
|1 MONKEYS إلى HKD
HK$--
|1 MONKEYS إلى MAD
.د.م--