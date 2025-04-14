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سعر MOE (MOE) المباشر لليوم هو USD 0.0265202 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.22M . يتم تحديث سعر MOE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MOE الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر MOE خلال اليوم هو +0.99% - لديه عرض متداول بقيمة USD 121.04M

أداء سعر MOE (MOE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MOE مقابل USD هو $ +0.00026098 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MOE مقابل USD هو $ -0.0073326708 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MOE مقابل USD هو $ -0.0158345006 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MOE مقابل USD هو $ -0.07486675845252338 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00026098 +0.99% 30 يوم $ -0.0073326708 -27.64% 60 يوم $ -0.0158345006 -59.70% 90 يوم $ -0.07486675845252338 -73.84%

تحليل سعر MOE (MOE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MOE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02609149$ 0.02609149 $ 0.02609149 24 ساعة مرتفع $ 0.02688946$ 0.02688946 $ 0.02688946 عالية طوال الوقت $ 0.507808$ 0.507808 $ 0.507808 تغير السعر (1 ساعة) +0.30% تغير السعر (1يوم) +0.99% تغير السعر (7 أيام) -5.17%

معلومات سوق MOE (MOE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: