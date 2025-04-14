سعر MOE (MOE)
سعر MOE (MOE) المباشر لليوم هو USD 0.0265202. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.22M. يتم تحديث سعر MOE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MOE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر MOE خلال اليوم هو +0.99%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 121.04M
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خلال اليوم، كان سعر MOE مقابل USD هو $ +0.00026098 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MOE مقابل USD هو $ -0.0073326708 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MOE مقابل USD هو $ -0.0158345006 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MOE مقابل USD هو $ -0.07486675845252338 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00026098
|+0.99%
|30 يوم
|$ -0.0073326708
|-27.64%
|60 يوم
|$ -0.0158345006
|-59.70%
|90 يوم
|$ -0.07486675845252338
|-73.84%
اكتشف أحدث تحليلات سعر MOE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.30%
+0.99%
-5.17%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MOE is the native token of Merchant MOE, a native decentralized exchange on the Mantle blockchain.
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