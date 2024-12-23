سعر Modefi (MOD)
سعر Modefi (MOD) المباشر لليوم هو USD 0.02217523. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 356.51K. يتم تحديث سعر MOD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Modefi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 63.15
- تغيير سعر Modefi خلال اليوم هو -2.18%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 16.08M
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خلال اليوم، كان سعر Modefi مقابل USD هو $ -0.00049459359205774 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Modefi مقابل USD هو $ +0.0018371734 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Modefi مقابل USD هو $ -0.0019318040 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Modefi مقابل USD هو $ +0.001661861915357595 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00049459359205774
|-2.18%
|30 يوم
|$ +0.0018371734
|+8.28%
|60 يوم
|$ -0.0019318040
|-8.71%
|90 يوم
|$ +0.001661861915357595
|+8.10%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Modefi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.17%
-2.18%
-36.98%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Modefi provides a truly decentralized, secure and precise Oracle Solutions Platform.
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