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سعر Modefi (MOD) المباشر لليوم هو USD 0.02217523 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 356.51K . يتم تحديث سعر MOD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Modefi الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 63.15 - تغيير سعر Modefi خلال اليوم هو -2.18% - لديه عرض متداول بقيمة USD 16.08M

أداء سعر Modefi (MOD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Modefi مقابل USD هو $ -0.00049459359205774 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Modefi مقابل USD هو $ +0.0018371734 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Modefi مقابل USD هو $ -0.0019318040 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Modefi مقابل USD هو $ +0.001661861915357595 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00049459359205774 -2.18% 30 يوم $ +0.0018371734 +8.28% 60 يوم $ -0.0019318040 -8.71% 90 يوم $ +0.001661861915357595 +8.10%

تحليل سعر Modefi (MOD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Modefi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02192304$ 0.02192304 $ 0.02192304 24 ساعة مرتفع $ 0.02575583$ 0.02575583 $ 0.02575583 عالية طوال الوقت $ 6.09$ 6.09 $ 6.09 تغير السعر (1 ساعة) -0.17% تغير السعر (1يوم) -2.18% تغير السعر (7 أيام) -36.98%

معلومات سوق Modefi (MOD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: