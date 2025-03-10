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سعر Mistery (MERY) المباشر لليوم هو USD 0.00001207 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.08M . يتم تحديث سعر MERY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Mistery الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 122.85K - تغيير سعر Mistery خلال اليوم هو -12.11% - لديه عرض متداول بقيمة USD 420.69B

أداء سعر Mistery (MERY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Mistery مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Mistery مقابل USD هو $ -0.0000005353 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Mistery مقابل USD هو $ -0.0000070148 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Mistery مقابل USD هو $ -0.000027259009558606086 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -12.11% 30 يوم $ -0.0000005353 -4.43% 60 يوم $ -0.0000070148 -58.11% 90 يوم $ -0.000027259009558606086 -69.31%

تحليل سعر Mistery (MERY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Mistery: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00001149$ 0.00001149 $ 0.00001149 24 ساعة مرتفع $ 0.00001373$ 0.00001373 $ 0.00001373 عالية طوال الوقت $ 0.00008562$ 0.00008562 $ 0.00008562 تغير السعر (1 ساعة) +0.31% تغير السعر (1يوم) -12.11% تغير السعر (7 أيام) -7.95%

معلومات سوق Mistery (MERY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: