سعر Meta Pool DAO (MPDAO)
سعر Meta Pool DAO (MPDAO) المباشر لليوم هو USD 0.0264851. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MPDAO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Meta Pool DAO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Meta Pool DAO خلال اليوم هو +1.90%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Meta Pool DAO مقابل USD هو $ +0.00049278 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Meta Pool DAO مقابل USD هو $ +0.0044100181 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Meta Pool DAO مقابل USD هو $ -0.0023975557 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Meta Pool DAO مقابل USD هو $ +0.00254196735288458 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00049278
|+1.90%
|30 يوم
|$ +0.0044100181
|+16.65%
|60 يوم
|$ -0.0023975557
|-9.05%
|90 يوم
|$ +0.00254196735288458
|+10.62%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Meta Pool DAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
0.00%
+1.90%
+32.56%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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