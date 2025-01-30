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سعر Meta Pool DAO (MPDAO) المباشر لليوم هو USD 0.0264851 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MPDAO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Meta Pool DAO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Meta Pool DAO خلال اليوم هو +1.90% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Meta Pool DAO (MPDAO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Meta Pool DAO مقابل USD هو $ +0.00049278 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Meta Pool DAO مقابل USD هو $ +0.0044100181 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Meta Pool DAO مقابل USD هو $ -0.0023975557 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Meta Pool DAO مقابل USD هو $ +0.00254196735288458 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00049278 +1.90% 30 يوم $ +0.0044100181 +16.65% 60 يوم $ -0.0023975557 -9.05% 90 يوم $ +0.00254196735288458 +10.62%

تحليل سعر Meta Pool DAO (MPDAO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Meta Pool DAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02599232$ 0.02599232 $ 0.02599232 24 ساعة مرتفع $ 0.02668773$ 0.02668773 $ 0.02668773 عالية طوال الوقت $ 0.118024$ 0.118024 $ 0.118024 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) +1.90% تغير السعر (7 أيام) +32.56%

معلومات سوق Meta Pool DAO (MPDAO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: