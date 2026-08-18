سعر MEME HORSE اليوم

السعر المباشر لمشروع MEME HORSE (MHORSE) اليوم هو $ 0.060489، مع تغير بنسبة 0.01% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MHORSE الحالي إلى USD هو $ 0.060489 لكل MHORSE.

يحتل MEME HORSE حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 60,488,785، مع عرض متداول قدره 1000.00M MHORSE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MHORSE بين $ 0.06047 (أدنى) و$ 0.060549 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.120745، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01028842.

على المدى القصير، تحرك MHORSE بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-0.01% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 250.76K.

معلومات سوق MEME HORSE (MHORSE)

القيمة السوقية $ 60.49M$ 60.49M $ 60.49M الحجم (24 ساعة) $ 250.76K$ 250.76K $ 250.76K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 60.49M$ 60.49M $ 60.49M إمداد دورة التداول 1000.00M 1000.00M 1000.00M إجمالي العرض 999,999,999.0 999,999,999.0 999,999,999.0

القيمة السوقية الحالية لـ MEME HORSE هي $ 60.49M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 250.76K. العرض المتداول لـ MHORSE يبلغ 1000.00M، مع إجمالي عرض 999999999.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 60.49M.