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سعر Measurable Data (MDT) المباشر لليوم هو USD 0.04138565 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 25.15M . يتم تحديث سعر MDT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Measurable Data الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.28M - تغيير سعر Measurable Data خلال اليوم هو +4.88% - لديه عرض متداول بقيمة USD 606.32M

أداء سعر Measurable Data (MDT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Measurable Data مقابل USD هو $ +0.00192531 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Measurable Data مقابل USD هو $ -0.0079319819 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Measurable Data مقابل USD هو $ -0.0141091709 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Measurable Data مقابل USD هو $ -0.00066766083641127 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00192531 +4.88% 30 يوم $ -0.0079319819 -19.16% 60 يوم $ -0.0141091709 -34.09% 90 يوم $ -0.00066766083641127 -1.58%

تحليل سعر Measurable Data (MDT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Measurable Data: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03919879$ 0.03919879 $ 0.03919879 24 ساعة مرتفع $ 0.04156758$ 0.04156758 $ 0.04156758 عالية طوال الوقت $ 0.168053$ 0.168053 $ 0.168053 تغير السعر (1 ساعة) -0.16% تغير السعر (1يوم) +4.88% تغير السعر (7 أيام) +14.05%

معلومات سوق Measurable Data (MDT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: