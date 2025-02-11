سعر Measurable Data (MDT)
سعر Measurable Data (MDT) المباشر لليوم هو USD 0.04138565. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 25.15M. يتم تحديث سعر MDT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Measurable Data الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.28M
- تغيير سعر Measurable Data خلال اليوم هو +4.88%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 606.32M
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خلال اليوم، كان سعر Measurable Data مقابل USD هو $ +0.00192531 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Measurable Data مقابل USD هو $ -0.0079319819 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Measurable Data مقابل USD هو $ -0.0141091709 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Measurable Data مقابل USD هو $ -0.00066766083641127 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00192531
|+4.88%
|30 يوم
|$ -0.0079319819
|-19.16%
|60 يوم
|$ -0.0141091709
|-34.09%
|90 يوم
|$ -0.00066766083641127
|-1.58%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Measurable Data: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.16%
+4.88%
+14.05%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Measurable Data Token (MDT) is a decentralized data exchange ecosystem connecting users, data providers, and data buyers and denominates the value of data.
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