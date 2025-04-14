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سعر MAXX AI (MXM) المباشر لليوم هو USD 0.00198972 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 644.06K . يتم تحديث سعر MXM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MAXX AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر MAXX AI خلال اليوم هو +34.09% - لديه عرض متداول بقيمة USD 323.70M

أداء سعر MAXX AI (MXM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MAXX AI مقابل USD هو $ +0.00050581 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MAXX AI مقابل USD هو $ -0.0000983912 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MAXX AI مقابل USD هو $ -0.0010334671 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MAXX AI مقابل USD هو $ -0.005739532885963879 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00050581 +34.09% 30 يوم $ -0.0000983912 -4.94% 60 يوم $ -0.0010334671 -51.94% 90 يوم $ -0.005739532885963879 -74.25%

تحليل سعر MAXX AI (MXM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MAXX AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00147959$ 0.00147959 $ 0.00147959 24 ساعة مرتفع $ 0.00230726$ 0.00230726 $ 0.00230726 عالية طوال الوقت $ 0.134883$ 0.134883 $ 0.134883 تغير السعر (1 ساعة) -0.91% تغير السعر (1يوم) +34.09% تغير السعر (7 أيام) +68.29%

معلومات سوق MAXX AI (MXM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: