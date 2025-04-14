سعر MAXX AI (MXM)
سعر MAXX AI (MXM) المباشر لليوم هو USD 0.00198972. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 644.06K. يتم تحديث سعر MXM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MAXX AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر MAXX AI خلال اليوم هو +34.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 323.70M
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خلال اليوم، كان سعر MAXX AI مقابل USD هو $ +0.00050581 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MAXX AI مقابل USD هو $ -0.0000983912 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MAXX AI مقابل USD هو $ -0.0010334671 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MAXX AI مقابل USD هو $ -0.005739532885963879 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00050581
|+34.09%
|30 يوم
|$ -0.0000983912
|-4.94%
|60 يوم
|$ -0.0010334671
|-51.94%
|90 يوم
|$ -0.005739532885963879
|-74.25%
اكتشف أحدث تحليلات سعر MAXX AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.91%
+34.09%
+68.29%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MXM is where gaming, crypto, and community collide. Led by MAXX—the devil on your shoulder, whispering 'MAXX IT'—MXM brings bold energy and massive memetic power. MXM is the only token fuelling a social hub packed with exclusive products, killer partnerships, and events for competitive gaming and entertainment. With MXM, you can play for crypto, stake in top games, and earn exclusive rewards—all with one powerful token. And for a limited time, 80% of fees go back to staking rewards, letting everyone share in the success. MXM — Maxx it or miss out.
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