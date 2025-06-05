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سعر Maxi PayFi Strategy Token (MPST) المباشر لليوم هو USD 0.999497 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 29.66M . يتم تحديث سعر MPST مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Maxi PayFi Strategy Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Maxi PayFi Strategy Token خلال اليوم هو -0.07% - لديه عرض متداول بقيمة USD 29.68M

أداء سعر Maxi PayFi Strategy Token (MPST) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Maxi PayFi Strategy Token مقابل USD هو $ -0.0007050705787145 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Maxi PayFi Strategy Token مقابل USD هو $ -0.0173331770 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Maxi PayFi Strategy Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Maxi PayFi Strategy Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0007050705787145 -0.07% 30 يوم $ -0.0173331770 -1.73% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Maxi PayFi Strategy Token (MPST)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Maxi PayFi Strategy Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.998401$ 0.998401 $ 0.998401 24 ساعة مرتفع $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 عالية طوال الوقت $ 1.049$ 1.049 $ 1.049 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) -0.07% تغير السعر (7 أيام) -0.26%

معلومات سوق Maxi PayFi Strategy Token (MPST)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: