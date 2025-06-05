سعر Maxi PayFi Strategy Token (MPST)
سعر Maxi PayFi Strategy Token (MPST) المباشر لليوم هو USD 0.999497. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 29.66M. يتم تحديث سعر MPST مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Maxi PayFi Strategy Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Maxi PayFi Strategy Token خلال اليوم هو -0.07%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 29.68M
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خلال اليوم، كان سعر Maxi PayFi Strategy Token مقابل USD هو $ -0.0007050705787145 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Maxi PayFi Strategy Token مقابل USD هو $ -0.0173331770 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Maxi PayFi Strategy Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Maxi PayFi Strategy Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0007050705787145
|-0.07%
|30 يوم
|$ -0.0173331770
|-1.73%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Maxi PayFi Strategy Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
-0.07%
-0.26%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Huma is the first PayFi network and a pioneer in the rapidly growing PayFi ecosystem. It enables global payment institutions to settle payments 24/7 using stablecoins and on-chain liquidity, bringing speed, transparency, and efficiency to traditionally slow financial infrastructure. Backed by strategic partners, including Solana, Circle, Stellar Development Foundation (SDF), Galaxy Digital, and others, Huma has processed over $3.8 billion in transaction volume and delivered double-digit real-world yield to its LPs. The Huma Protocol is offered in two forms: Huma (Permissionless) – Launched in April 2025, this version is open to all, allowing retail investors to participate in Huma pools and join the broader PayFi movement. Huma Institutional – A permissioned service tailored for institutional investors, offering access to curated, receivables-backed credit opportunities within a regulated framework.
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