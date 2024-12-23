سعر Marv (MARV)
سعر Marv (MARV) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 493.33K. يتم تحديث سعر MARV مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Marv الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.75K
- تغيير سعر Marv خلال اليوم هو +15.48%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 420.69T
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MARV مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MARV.
خلال اليوم، كان سعر Marv مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Marv مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Marv مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Marv مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+15.48%
|30 يوم
|$ 0
|-35.68%
|60 يوم
|$ 0
|-31.70%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Marv: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+8.86%
+15.48%
-30.21%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Marv is an anthropomorphic frog who seeks to become the ideal digital frog. As a variation of Pepe the Frog, Marv stands out with his unique personality and origin. Slightly shy yet fond of dressing up in various outfits, Marv was born on the Finnish board Ylilauta. MARV appeals to the cryptocurrency community with its no-tax policy and transparent acknowledgment of its lack of utility, maintaining the essence of a pure and simple memecoin.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 MARV إلى AUD
A$--
|1 MARV إلى GBP
￡--
|1 MARV إلى EUR
€--
|1 MARV إلى USD
$--
|1 MARV إلى MYR
RM--
|1 MARV إلى TRY
₺--
|1 MARV إلى JPY
¥--
|1 MARV إلى RUB
₽--
|1 MARV إلى INR
₹--
|1 MARV إلى IDR
Rp--
|1 MARV إلى PHP
₱--
|1 MARV إلى EGP
￡E.--
|1 MARV إلى BRL
R$--
|1 MARV إلى CAD
C$--
|1 MARV إلى BDT
৳--
|1 MARV إلى NGN
₦--
|1 MARV إلى UAH
₴--
|1 MARV إلى VES
Bs--
|1 MARV إلى PKR
Rs--
|1 MARV إلى KZT
₸--
|1 MARV إلى THB
฿--
|1 MARV إلى TWD
NT$--
|1 MARV إلى CHF
Fr--
|1 MARV إلى HKD
HK$--
|1 MARV إلى MAD
.د.م--