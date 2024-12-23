سعر Mango (MNGO)
سعر Mango (MNGO) المباشر لليوم هو USD 0.02422547. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 27.55M. يتم تحديث سعر MNGO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Mango الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.28K
- تغيير سعر Mango خلال اليوم هو +3.25%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.14B
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خلال اليوم، كان سعر Mango مقابل USD هو $ +0.00076218 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mango مقابل USD هو $ -0.0054671120 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mango مقابل USD هو $ +0.0106780445 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mango مقابل USD هو $ +0.009606679440327326 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00076218
|+3.25%
|30 يوم
|$ -0.0054671120
|-22.56%
|60 يوم
|$ +0.0106780445
|+44.08%
|90 يوم
|$ +0.009606679440327326
|+65.71%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Mango: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.10%
+3.25%
-8.37%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Mango Markets is a decentralized finance (DeFi) platform offering advanced trading features on the Solana blockchain. It supports margin trading with up to 10x leverage, spot, and perpetual markets, and provides deeply liquid markets due to its integration with multiple liquidity sources. Mango Markets uses innovative safety features to protect users’ funds and is governed by a DAO (Decentralized Autonomous Organization).
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