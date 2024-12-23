احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MNGO مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MNGO.

سعر Mango (MNGO) المباشر لليوم هو USD 0.02422547 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 27.55M . يتم تحديث سعر MNGO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Mango الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.28K - تغيير سعر Mango خلال اليوم هو +3.25% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.14B

أداء سعر Mango (MNGO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Mango مقابل USD هو $ +0.00076218 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Mango مقابل USD هو $ -0.0054671120 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Mango مقابل USD هو $ +0.0106780445 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Mango مقابل USD هو $ +0.009606679440327326 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00076218 +3.25% 30 يوم $ -0.0054671120 -22.56% 60 يوم $ +0.0106780445 +44.08% 90 يوم $ +0.009606679440327326 +65.71%

تحليل سعر Mango (MNGO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Mango: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02273039$ 0.02273039 $ 0.02273039 24 ساعة مرتفع $ 0.0250193$ 0.0250193 $ 0.0250193 عالية طوال الوقت $ 0.498845$ 0.498845 $ 0.498845 تغير السعر (1 ساعة) +0.10% تغير السعر (1يوم) +3.25% تغير السعر (7 أيام) -8.37%

معلومات سوق Mango (MNGO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: