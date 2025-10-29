سعر Mahina Token المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي MHNA إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر MHNA بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Mahina Token المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي MHNA إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر MHNA بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Mahina Token

سعر Mahina Token (MHNA)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 MHNA إلى USD:

$0.00042689
$0.00042689$0.00042689
-5.20%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Mahina Token (MHNA) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:43:03 (UTC+8)

معلومات سعر Mahina Token (MHNA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.02%

-5.24%

-26.82%

-26.82%

سعر Mahina Token (MHNA) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MHNA بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMHNA على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MHNA -0.02% على مدار الساعة الماضية، -5.24% على مدار 24 ساعة، و -26.82% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Mahina Token (MHNA)

$ 4.27M
$ 4.27M$ 4.27M

--
----

$ 4.27M
$ 4.27M$ 4.27M

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Mahina Token هي $ 4.27M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MHNA يبلغ 10.00B، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.27M.

سجل سعر Mahina Token (MHNA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Mahina Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mahina Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mahina Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mahina Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-5.24%
30 يوم$ 0-24.15%
60 يوم$ 0-21.73%
90 يوم$ 0--

ما هو Mahina Token ( MHNA )

Mahina Token is a groundbreaking project aimed at disrupting the financial services industry. They are dedicated to supporting the growth and elevation of qualified women financial advisors through event marketing, strategic partnerships, and a comprehensive tokenomic model.

By acquiring the Mahina Token, you'll not only support the growth and expansion of the Akamai Inspiration Fund but also benefit from a well balanced tokenomic model designed for long-term growth and stability. Your acquisition of the Mahina Token will contribute to the ongoing development of the project, empowering countless individuals with access to life-changing information and financial planning assistance. These seminars, in turn, will enhance the performance of the Akamai Advisors Group, creating a positive feedback loop where the group's success feeds back into the token itself. This revenue generating mechanism ensures a sustainable and mutually beneficial ecosystem for both the Mahina token holders and the Akamai Advisors Group.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

توقعات سعر Mahina Token (USD)

كم ستكون قيمة Mahina Token (MHNA) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Mahina Token (MHNA) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Mahina Token.

تحقق الآن من توقعات سعر Mahina Token!

عملة MHNA إلى العملات المحلية

توكنوميكس Mahina Token (MHNA)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Mahina Token (MHNA) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس MHNA والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Mahina Token (MHNA)

كم يساوي Mahina Token (MHNA) اليوم؟
سعر MHNA المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر MHNA إلى USD الحالي؟
سعر MHNA إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Mahina Token ؟
القيمة السوقية لعملة MHNA هي $ 4.27M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن MHNA؟
العرض المتداول لتوكن MHNA هو 10.00B USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ MHNA؟
حقق MHNA سعرًا قياسيًا قدره 0 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ MHNA؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 MHNA.
ما هو حجم تداول MHNA؟
حجم تداول MHNA المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع MHNA هذا العام؟
قد يرتفع MHNA هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر MHNA لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:43:03 (UTC+8)

تحديثات Mahina Token (MHNA) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

