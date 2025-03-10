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سعر Magnetix (MAG) المباشر لليوم هو USD 0.01499477 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 15.08M . يتم تحديث سعر MAG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Magnetix الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.55M - تغيير سعر Magnetix خلال اليوم هو -0.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M

أداء سعر Magnetix (MAG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Magnetix مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Magnetix مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Magnetix مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Magnetix مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.00% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Magnetix (MAG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Magnetix: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01241747$ 0.01241747 $ 0.01241747 24 ساعة مرتفع $ 0.01621187$ 0.01621187 $ 0.01621187 عالية طوال الوقت $ 0.02845835$ 0.02845835 $ 0.02845835 تغير السعر (1 ساعة) +0.06% تغير السعر (1يوم) -0.00% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Magnetix (MAG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: