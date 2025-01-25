سعر MAGAIBA (MAGAIBA)
سعر MAGAIBA (MAGAIBA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MAGAIBA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MAGAIBA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 909.25
- تغيير سعر MAGAIBA خلال اليوم هو +4.13%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر MAGAIBA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MAGAIBA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MAGAIBA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MAGAIBA مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+4.13%
|30 يوم
|$ 0
|+5.44%
|60 يوم
|$ 0
|-41.88%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MAGAIBA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.68%
+4.13%
-5.79%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Magaiba it's a limited supply meme coin. It was born in Argentina and really soon became a meme powerhouse and the most famous memecoin from the country and LATAM. it's goodvibing philosophy it's represented in it's leitmotiv "so good, so gentle". therefore gentleness it's used to engage with new people and there's no toxicity or hostility for newcomers (this reinforce the positive feedbackloop of magaiba growth).
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