سعر LushAI (LUSH)
سعر LushAI (LUSH) المباشر لليوم هو USD 0.0016445. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.95M. يتم تحديث سعر LUSH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LushAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 25.51K
- تغيير سعر LushAI خلال اليوم هو -2.85%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 6.04B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر LUSH مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر LUSH.
خلال اليوم، كان سعر LushAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LushAI مقابل USD هو $ +0.0013710038 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LushAI مقابل USD هو $ +0.0009646571 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LushAI مقابل USD هو $ +0.001199453631259655 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.85%
|30 يوم
|$ +0.0013710038
|+83.37%
|60 يوم
|$ +0.0009646571
|+58.66%
|90 يوم
|$ +0.001199453631259655
|+269.51%
اكتشف أحدث تحليلات سعر LushAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.26%
-2.85%
-32.68%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Lush is a Web3 protocol that utilizes generative AI to create and monetize hyper-realistic AI influencers, including social media models. Lush's vertically integrated ecosystem is comprised of multiple synergistic product offerings that work in tandem including: Lush Exchange: Dubbed the Coinbase of AI influencers, it serves as a decentralized exchange and launchpad for the emerging trillion dollar asset class of AI influencers. Users can create, launch, and trade their favorite AI social media creators, OF models, and more. Lush Chat: An AI-powered dating and companion platform, whereby users can chat with their favorite AI influencers and explore their exclusive content. Lush LLM & API: Any influencer (human or AI) can tap into Lush's technology stack for AI-powered content creation and social media management. Jenny Lush: The 1st hyper-realistic AI KOL, with crowdsourced Web3 intelligence. See if you can spot her roaming around crypto twitter and engaging in flirty banter. Lush Clone: A service that enables human influencers to create AI clones of themselves within minutes.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 LUSH إلى AUD
A$0.002614755
|1 LUSH إلى GBP
￡0.001299155
|1 LUSH إلى EUR
€0.001562275
|1 LUSH إلى USD
$0.0016445
|1 LUSH إلى MYR
RM0.00740025
|1 LUSH إلى TRY
₺0.057869955
|1 LUSH إلى JPY
¥0.25726558
|1 LUSH إلى RUB
₽0.16928483
|1 LUSH إلى INR
₹0.13968383
|1 LUSH إلى IDR
Rp26.524189835
|1 LUSH إلى PHP
₱0.096745935
|1 LUSH إلى EGP
￡E.0.08367216
|1 LUSH إلى BRL
R$0.00999856
|1 LUSH إلى CAD
C$0.002351635
|1 LUSH إلى BDT
৳0.195711945
|1 LUSH إلى NGN
₦2.541722755
|1 LUSH إلى UAH
₴0.068690765
|1 LUSH إلى VES
Bs0.0838695
|1 LUSH إلى PKR
Rs0.455904735
|1 LUSH إلى KZT
₸0.860089945
|1 LUSH إلى THB
฿0.056093895
|1 LUSH إلى TWD
NT$0.053660035
|1 LUSH إلى CHF
Fr0.001463605
|1 LUSH إلى HKD
HK$0.012777765
|1 LUSH إلى MAD
.د.م0.01647789