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سعر LushAI (LUSH) المباشر لليوم هو USD 0.0016445 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.95M . يتم تحديث سعر LUSH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق LushAI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 25.51K - تغيير سعر LushAI خلال اليوم هو -2.85% - لديه عرض متداول بقيمة USD 6.04B

أداء سعر LushAI (LUSH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر LushAI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر LushAI مقابل USD هو $ +0.0013710038 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر LushAI مقابل USD هو $ +0.0009646571 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر LushAI مقابل USD هو $ +0.001199453631259655 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.85% 30 يوم $ +0.0013710038 +83.37% 60 يوم $ +0.0009646571 +58.66% 90 يوم $ +0.001199453631259655 +269.51%

تحليل سعر LushAI (LUSH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر LushAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0016229$ 0.0016229 $ 0.0016229 24 ساعة مرتفع $ 0.00178791$ 0.00178791 $ 0.00178791 عالية طوال الوقت $ 0.00512327$ 0.00512327 $ 0.00512327 تغير السعر (1 ساعة) -0.26% تغير السعر (1يوم) -2.85% تغير السعر (7 أيام) -32.68%

معلومات سوق LushAI (LUSH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: