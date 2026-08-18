سعر Lumint اليوم

السعر المباشر لمشروع Lumint (LUMINT) اليوم هو $ 0.01111916، مع تغير بنسبة 3.95% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LUMINT الحالي إلى USD هو $ 0.01111916 لكل LUMINT.

يحتل Lumint حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 7,116,266، مع عرض متداول قدره 190.00M LUMINT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LUMINT بين $ 0.01060108 (أدنى) و$ 0.01215462 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.079033، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00844951.

على المدى القصير، تحرك LUMINT بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-40.27% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 67.86K.

معلومات سوق Lumint (LUMINT)

القيمة السوقية $ 7.12M$ 7.12M $ 7.12M الحجم (24 ساعة) $ 67.86K$ 67.86K $ 67.86K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 33.36M$ 33.36M $ 33.36M إمداد دورة التداول 190.00M 190.00M 190.00M إجمالي العرض 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Lumint هي $ 7.12M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 67.86K. العرض المتداول لـ LUMINT يبلغ 190.00M، مع إجمالي عرض 3000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 33.36M.