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سعر LUCA (LUCA) المباشر لليوم هو USD 1.65 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.86M . يتم تحديث سعر LUCA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق LUCA الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 97.36K - تغيير سعر LUCA خلال اليوم هو -0.25% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.12M

أداء سعر LUCA (LUCA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر LUCA مقابل USD هو $ -0.004159884640553 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر LUCA مقابل USD هو $ -0.2766310800 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر LUCA مقابل USD هو $ +1.1560517100 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر LUCA مقابل USD هو $ +1.0658604755157324 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.004159884640553 -0.25% 30 يوم $ -0.2766310800 -16.76% 60 يوم $ +1.1560517100 +70.06% 90 يوم $ +1.0658604755157324 +182.47%

تحليل سعر LUCA (LUCA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر LUCA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.63$ 1.63 $ 1.63 24 ساعة مرتفع $ 1.67$ 1.67 $ 1.67 عالية طوال الوقت $ 9.47$ 9.47 $ 9.47 تغير السعر (1 ساعة) -0.70% تغير السعر (1يوم) -0.25% تغير السعر (7 أيام) -9.76%

معلومات سوق LUCA (LUCA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: