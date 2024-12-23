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سعر LOCK IN (LOCKIN) المباشر لليوم هو USD 0.02761841 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 27.53M . يتم تحديث سعر LOCKIN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق LOCK IN الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.44M - تغيير سعر LOCK IN خلال اليوم هو +0.24% - لديه عرض متداول بقيمة USD 994.38M

أداء سعر LOCK IN (LOCKIN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر LOCK IN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر LOCK IN مقابل USD هو $ -0.0185182764 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر LOCK IN مقابل USD هو $ -0.0131899118 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر LOCK IN مقابل USD هو $ +0.0113564805981592 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.24% 30 يوم $ -0.0185182764 -67.05% 60 يوم $ -0.0131899118 -47.75% 90 يوم $ +0.0113564805981592 +69.83%

تحليل سعر LOCK IN (LOCKIN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر LOCK IN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02574973$ 0.02574973 $ 0.02574973 24 ساعة مرتفع $ 0.0306168$ 0.0306168 $ 0.0306168 عالية طوال الوقت $ 0.115837$ 0.115837 $ 0.115837 تغير السعر (1 ساعة) -5.40% تغير السعر (1يوم) +0.24% تغير السعر (7 أيام) -32.70%

معلومات سوق LOCK IN (LOCKIN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: