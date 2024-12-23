سعر LOCK IN (LOCKIN)
سعر LOCK IN (LOCKIN) المباشر لليوم هو USD 0.02761841. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 27.53M. يتم تحديث سعر LOCKIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LOCK IN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.44M
- تغيير سعر LOCK IN خلال اليوم هو +0.24%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 994.38M
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خلال اليوم، كان سعر LOCK IN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LOCK IN مقابل USD هو $ -0.0185182764 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LOCK IN مقابل USD هو $ -0.0131899118 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LOCK IN مقابل USD هو $ +0.0113564805981592 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.24%
|30 يوم
|$ -0.0185182764
|-67.05%
|60 يوم
|$ -0.0131899118
|-47.75%
|90 يوم
|$ +0.0113564805981592
|+69.83%
اكتشف أحدث تحليلات سعر LOCK IN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-5.40%
+0.24%
-32.70%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
LOCKIN is a Memecoin based around the viral phrase of 'Locked In.'
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