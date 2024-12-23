سعر lmeow (LMEOW)
سعر lmeow (LMEOW) المباشر لليوم هو USD 0.02888428. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 28.88M. يتم تحديث سعر LMEOW مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق lmeow الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 873.91K
- تغيير سعر lmeow خلال اليوم هو -13.85%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر lmeow مقابل USD هو $ -0.00464377313629858 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر lmeow مقابل USD هو $ -0.0163391641 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر lmeow مقابل USD هو $ +0.0191772440 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر lmeow مقابل USD هو $ +0.017444714095101363 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00464377313629858
|-13.85%
|30 يوم
|$ -0.0163391641
|-56.56%
|60 يوم
|$ +0.0191772440
|+66.39%
|90 يوم
|$ +0.017444714095101363
|+152.49%
اكتشف أحدث تحليلات سعر lmeow: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.54%
-13.85%
-45.63%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
lmeow is a GCR inspired meme token on the Ethereum Blockchain that aims to pilot cat meme tokens. Originated by one of the most influential crypto Twitter personalities, @GCRClassic, lmeow sees to fulfill his prophecy. In a World led by Dog Coins, change the trend with lmeow. Less woof, more meow.
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