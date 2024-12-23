احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر LMEOW مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر LMEOW.

سعر lmeow (LMEOW) المباشر لليوم هو USD 0.02888428 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 28.88M . يتم تحديث سعر LMEOW مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق lmeow الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 873.91K - تغيير سعر lmeow خلال اليوم هو -13.85% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر lmeow (LMEOW) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر lmeow مقابل USD هو $ -0.00464377313629858 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر lmeow مقابل USD هو $ -0.0163391641 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر lmeow مقابل USD هو $ +0.0191772440 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر lmeow مقابل USD هو $ +0.017444714095101363 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00464377313629858 -13.85% 30 يوم $ -0.0163391641 -56.56% 60 يوم $ +0.0191772440 +66.39% 90 يوم $ +0.017444714095101363 +152.49%

تحليل سعر lmeow (LMEOW)

اكتشف أحدث تحليلات سعر lmeow: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02697988$ 0.02697988 $ 0.02697988 24 ساعة مرتفع $ 0.03489438$ 0.03489438 $ 0.03489438 عالية طوال الوقت $ 0.098616$ 0.098616 $ 0.098616 تغير السعر (1 ساعة) -1.54% تغير السعر (1يوم) -13.85% تغير السعر (7 أيام) -45.63%

معلومات سوق lmeow (LMEOW)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: